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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜNSAL USLU

Ünsal Uslu

Türkiye Komünist Partisi
Ünsal Uslu
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı