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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAYRİYE ÜŞÜMEZGEZER

Hayriye Üşümezgezer

Türkiye Komünist Partisi
Hayriye Üşümezgezer
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı