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ANASAYFA ŞEHİRLER KAYSERİ TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

KAYSERİ - TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

TKP
KISALTMA :TKP GENEL BAŞKAN :KEMAL OKUYAN KURULUŞ TARİH :1993
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
0 %0 0 -
İLÇE ORAN SIRA
AKKIŞLA
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BÜNYAN
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DEVELİ
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FELAHİYE
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HACILAR
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İNCESU
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KOCASİNAN
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MELİKGAZİ
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ÖZVATAN
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PINARBAŞI
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SARIOĞLAN
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SARIZ
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TALAS
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TOMARZA
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YAHYALI
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YEŞİLHİSAR
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı