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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖNDER ERGİNER

Önder Erginer

Türkiye Komünist Partisi
Önder Erginer
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı