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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA BAŞ

Mustafa Baş

Türkiye Komünist Partisi
Mustafa Baş
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı