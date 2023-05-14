-
Umut Serçe
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Ali Yılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman
-
Umut Kılıç
Türkiye Komünist Partisi
Afyonkarahisar
-
Turan Balçok
Türkiye Komünist Partisi
Ağrı
-
Adnan Kaynak
Türkiye Komünist Partisi
Aksaray
-
Ersin Erol
Türkiye Komünist Partisi
Amasya
-
Zeynep Bolat Ünal
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Leman Ardoğan
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Menderes Gündüz
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Nazlı Ece Mutlu
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
İrfan Avşar
Türkiye Komünist Partisi
Ardahan
-
Semra Yavuz Kavaz
Türkiye Komünist Partisi
Artvin
-
Ali Yeniocak
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Tamer Yılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Selami Demirkan
Türkiye Komünist Partisi
Bartın
-
Muhlis Geçit
Türkiye Komünist Partisi
Batman
-
Süleyman Sümbül
Türkiye Komünist Partisi
Bayburt
-
Aycan Ercan
Türkiye Komünist Partisi
Bilecik
-
Mehmet Ali Samuk
Türkiye Komünist Partisi
Bingöl
-
Munasım Mert
Türkiye Komünist Partisi
Bitlis
-
Azize Ergün
Türkiye Komünist Partisi
Bolu
-
Aytaç Topuz
Türkiye Komünist Partisi
Burdur
-
Samet Topsever
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Fırat Can Güngör
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Nevin Aslan
Türkiye Komünist Partisi
Çanakkale
-
Nahide Özkan
Türkiye Komünist Partisi
Çankırı
-
Erol Celep
Türkiye Komünist Partisi
Çorum
-
Özgür Dağ
Türkiye Komünist Partisi
Denizli
-
Ömer Necmi Hatipoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
-
Feride Dursun
Türkiye Komünist Partisi
Düzce
-
Ayçe İdil Özden
Türkiye Komünist Partisi
Edirne
-
Didem Kurtulmaz
Türkiye Komünist Partisi
Elazığ
-
Dilek Aydoğdu
Türkiye Komünist Partisi
Erzincan
-
Engin Kuş
Türkiye Komünist Partisi
Erzurum
-
Celal Öngel
Türkiye Komünist Partisi
Eskişehir
-
Suat Ayaz
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Ali Hamdi Savaş
Türkiye Komünist Partisi
Giresun
-
Rabia Sultan Çelikbaş
Türkiye Komünist Partisi
Gümüşhane
-
Baykurt Olgeç
Türkiye Komünist Partisi
Hakkari
-
İsmail Tektaş
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Mehmet Börekci
Türkiye Komünist Partisi
Iğdır
-
Hasan Erol Eroğlu
Türkiye Komünist Partisi
Isparta
-
İlyas Salman
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Senem Doruk İnam
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Orhan Gökdemir
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Kemal İbrahim Okuyan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Gülperi Putgül Köybaşı
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ahmet Balık
Türkiye Komünist Partisi
Kahramanmaraş
-
Cem Taylan Erden
Türkiye Komünist Partisi
Karabük
-
İbrahim Küçük
Türkiye Komünist Partisi
Karaman
-
Barış Şayir
Türkiye Komünist Partisi
Kars
-
Ulaş Özer
Türkiye Komünist Partisi
Kastamonu
-
Ali Rıza Aydın
Türkiye Komünist Partisi
Kayseri
-
Petek Serçe
Türkiye Komünist Partisi
Kilis
-
İsmail Hakkı Güler
Türkiye Komünist Partisi
Kırıkkale
-
Efe Özdemir
Türkiye Komünist Partisi
Kırklareli
-
Abdulkadir Dağıstan
Türkiye Komünist Partisi
Kırşehir
-
Aydaner Aktaş
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Zehra Filiz Demirayak
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Furkan Bilgi
Türkiye Komünist Partisi
Kütahya
-
Ferhat Tunçdemir
Türkiye Komünist Partisi
Malatya
-
Turgay Tunç
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
Özkan Öztaş
Türkiye Komünist Partisi
Mardin
-
Kerim Uslu
Türkiye Komünist Partisi
Mersin
-
Ahmet Aksüt
Türkiye Komünist Partisi
Muğla
-
Fatma Aslan
Türkiye Komünist Partisi
Muş
-
Işık Altuğ
Türkiye Komünist Partisi
Nevşehir
-
Tuğçe Sezen Gedik
Türkiye Komünist Partisi
Niğde
-
Zikri Demiröz
Türkiye Komünist Partisi
Ordu
-
Erhan Kurt
Türkiye Komünist Partisi
Osmaniye
-
Emine Emin
Türkiye Komünist Partisi
Rize
-
Güven Altun
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Tamer Yiğit
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
Ömer Polat
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Gülten Gülel
Türkiye Komünist Partisi
Siirt
-
Emine Arzu Kayhan Dizdaroğlu
Türkiye Komünist Partisi
Sinop
-
Bilal Buğrahan Aydın
Türkiye Komünist Partisi
Şırnak
-
Ali Kemal Ünal
Türkiye Komünist Partisi
Sivas
-
Yeliz Karbuz
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Ömer Faruk Atik
Türkiye Komünist Partisi
Tokat
-
Ahmet Birinci
Türkiye Komünist Partisi
Trabzon
-
Celal Ateş
Türkiye Komünist Partisi
Tunceli
-
Tuğba Çekici
Türkiye Komünist Partisi
Uşak
-
Zafer Barlık
Türkiye Komünist Partisi
Van
-
Vahit Atam
Türkiye Komünist Partisi
Yalova
-
Erhan Altınkaynak
Türkiye Komünist Partisi
Yozgat
-
Övünç Ballı
Türkiye Komünist Partisi
Zonguldak
-
Seçil Özkara
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Ali Üregen
Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman
-
Mustafa Bekteş
Türkiye Komünist Partisi
Afyonkarahisar
-
Ferman Saçar
Türkiye Komünist Partisi
Ağrı
-
Esen Zengin
Türkiye Komünist Partisi
Aksaray
-
Özgür Hüseyin Akış
Türkiye Komünist Partisi
Amasya
-
Tolga Köksal
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Yasin Çalış
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Bayram Uluad
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Bilal Doğan
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Murat Özdemir
Türkiye Komünist Partisi
Ardahan
-
Resul Duran
Türkiye Komünist Partisi
Artvin
-
Burak Özdemir
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Ramazan Karadaş
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Gözde Demiral
Türkiye Komünist Partisi
Bartın
-
Pervin Tiryaki
Türkiye Komünist Partisi
Batman
-
Gürkan Şahintürk
Türkiye Komünist Partisi
Bilecik
-
Sedat Gül
Türkiye Komünist Partisi
Bingöl
-
Osman İlhan
Türkiye Komünist Partisi
Bitlis
-
Serpil Yaman
Türkiye Komünist Partisi
Bolu
-
Yaşar Sert
Türkiye Komünist Partisi
Burdur
-
Hediye Demir
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Asuman Tanju Hürcan
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Eftal Yıldırım
Türkiye Komünist Partisi
Çanakkale
-
Arif Ender İvgen
Türkiye Komünist Partisi
Çankırı
-
Bülent Ünal
Türkiye Komünist Partisi
Çorum
-
Hülya Süzük
Türkiye Komünist Partisi
Denizli
-
Zülküf Hatunoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
-
Derviş Bilal Karaca
Türkiye Komünist Partisi
Düzce
-
Nurhan Akyüz
Türkiye Komünist Partisi
Edirne
-
Muammer Can Korkor
Türkiye Komünist Partisi
Elazığ
-
Kadir Koç
Türkiye Komünist Partisi
Erzincan
-
Eshat Aydın
Türkiye Komünist Partisi
Erzurum
-
Dursun Alkan
Türkiye Komünist Partisi
Eskişehir
-
Barış Fırat
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Günay Başkan
Türkiye Komünist Partisi
Giresun
-
Necip Karataş
Türkiye Komünist Partisi
Gümüşhane
-
Damla Akyüz
Türkiye Komünist Partisi
Hakkari
-
Mehmet Alvanoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Ecem Küçükdere
Türkiye Komünist Partisi
Iğdır
-
Munzur Baba Taşkıran
Türkiye Komünist Partisi
Isparta
-
Hilal Ataş
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Meltem Başbuğ Yazıcı
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mustafa Mert Doğan
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gizem Batı Ayaz
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ülfiye Uludağ
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ali Mert Canel
Türkiye Komünist Partisi
Kahramanmaraş
-
Mehmet Özbağcı
Türkiye Komünist Partisi
Karabük
-
Uğur Yazıcı
Türkiye Komünist Partisi
Karaman
-
Eren Selanik
Türkiye Komünist Partisi
Kars
-
Selçuk Tan
Türkiye Komünist Partisi
Kastamonu
-
Sevda Çiçek
Türkiye Komünist Partisi
Kayseri
-
Mehmetcan Ergünöz
Türkiye Komünist Partisi
Kilis
-
Perihan Çoker Çetinkaya
Türkiye Komünist Partisi
Kırıkkale
-
Berke Özdemir
Türkiye Komünist Partisi
Kırklareli
-
Handan Sevim Demirayak
Türkiye Komünist Partisi
Kırşehir
-
Rüveyda Betül Süslü
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Yusuf Erdoğan
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Furkan Okulevi
Türkiye Komünist Partisi
Kütahya
-
Zühal Doğan
Türkiye Komünist Partisi
Malatya
-
Murat Hiçbezmez
Türkiye Komünist Partisi
Mardin
-
Zühal Kurt
Türkiye Komünist Partisi
Mersin
-
Arzu Koçak
Türkiye Komünist Partisi
Muğla
-
Sargın Ulaş Tunaboylu
Türkiye Komünist Partisi
Muş
-
Yeliz Karaca
Türkiye Komünist Partisi
Nevşehir
-
Berk Başar
Türkiye Komünist Partisi
Niğde
-
Göksel Genç
Türkiye Komünist Partisi
Ordu
-
Murat Köken
Türkiye Komünist Partisi
Osmaniye
-
Sultan Vedat Başkan
Türkiye Komünist Partisi
Rize
-
Ecrin Köklü
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Adem Aykan
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
Orhan Kuruldu
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Erkan Yücel Arslan
Türkiye Komünist Partisi
Siirt
-
Nazım Hikmet Ekmekçi
Türkiye Komünist Partisi
Sinop
-
İsmail Can Ateş
Türkiye Komünist Partisi
Şırnak
-
Ali Haydar Çelik
Türkiye Komünist Partisi
Sivas
-
Mehmet Bayırlı
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Ali Gülel
Türkiye Komünist Partisi
Tokat
-
Metehan Karakaya
Türkiye Komünist Partisi
Trabzon
-
Erhan Evran
Türkiye Komünist Partisi
Uşak
-
Hülya Yıldız
Türkiye Komünist Partisi
Yalova
-
Aybüke Kara
Türkiye Komünist Partisi
Yozgat
-
Eşfak Kınık
Türkiye Komünist Partisi
Zonguldak
-
Serhan Sadi Kocaman
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Zelal Tokmak
Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman
-
Balı Gölçük
Türkiye Komünist Partisi
Afyonkarahisar
-
Sedat Şahbal
Türkiye Komünist Partisi
Ağrı
-
Mehmet Demirayak
Türkiye Komünist Partisi
Aksaray
-
Onur Kiliç
Türkiye Komünist Partisi
Amasya
-
İremsu Balcı
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Coşkun Gök
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Hüseyin Öztürk
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Gülseren Kılıçcıoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
İrfan Ertel
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Hüseyin Özcan
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Ahmet Murat Akgöz
Türkiye Komünist Partisi
Batman
-
Necati Karakuş
Türkiye Komünist Partisi
Bingöl
-
Umut Deniz Karakuş
Türkiye Komünist Partisi
Bitlis
-
Mehmet Yaşar
Türkiye Komünist Partisi
Bolu
-
Özgür Cumhur Zeybek
Türkiye Komünist Partisi
Burdur
-
Tuncer Çolak
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
İsmail Özsoy
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Ömer Üstün
Türkiye Komünist Partisi
Çanakkale
-
Çağda Ülker
Türkiye Komünist Partisi
Çorum
-
Hale Tüblek
Türkiye Komünist Partisi
Denizli
-
Zeynep Demirel Hatunoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
-
Oğuzhan Pekince
Türkiye Komünist Partisi
Düzce
-
Muammer Alan
Türkiye Komünist Partisi
Edirne
-
Adnan Atay
Türkiye Komünist Partisi
Elazığ
-
Lütfi Toprak
Türkiye Komünist Partisi
Erzurum
-
Taylan Ferhat Adıgüzel
Türkiye Komünist Partisi
Eskişehir
-
Hayri Kırıcı
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Muzaffer Eren Öz
Türkiye Komünist Partisi
Giresun
-
Aydemir Sertbarut
Türkiye Komünist Partisi
Hakkari
-
İsmail Nergüz
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Özkan Baran Oktay
Türkiye Komünist Partisi
Isparta
-
Ömür Yaşayan
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Haluk Polat
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Hale Mildan
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Cem Yanar
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Rahmi Rençber
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Veysel Solak
Türkiye Komünist Partisi
Kahramanmaraş
-
Aysel Aydoğdu Gündüz
Türkiye Komünist Partisi
Karabük
-
İsmet Demirbaş
Türkiye Komünist Partisi
Karaman
-
Ali Aytaç Mehmetoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Kars
-
Hakan Bulut
Türkiye Komünist Partisi
Kastamonu
-
Fatma İplikci
Türkiye Komünist Partisi
Kayseri
-
Fatma Sinemce Şahin
Türkiye Komünist Partisi
Kırıkkale
-
Onur Erköse
Türkiye Komünist Partisi
Kırklareli
-
Önder Erginer
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Damla Nur Çarmızol
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Makbule Bozkur
Türkiye Komünist Partisi
Kütahya
-
Hüsne Yaşar
Türkiye Komünist Partisi
Malatya
-
Meryem Oskay
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
Ayşegül Demir
Türkiye Komünist Partisi
Mardin
-
Cengiz Ahrez
Türkiye Komünist Partisi
Mersin
-
Düzgün Narin
Türkiye Komünist Partisi
Muğla
-
Özgür Selvi
Türkiye Komünist Partisi
Nevşehir
-
Cem Buksur
Türkiye Komünist Partisi
Niğde
-
Semra Özdemir
Türkiye Komünist Partisi
Ordu
-
Soner Çevikbaş
Türkiye Komünist Partisi
Osmaniye
-
Arif Hikmet Basa
Türkiye Komünist Partisi
Rize
-
Volkan Dağlı
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Gülser Aksoy
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
İdris Yavuz
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Emre Türker
Türkiye Komünist Partisi
Siirt
-
Yağmur Büşra Ekinci
Türkiye Komünist Partisi
Şırnak
-
Hazal Sultan Öztürk
Türkiye Komünist Partisi
Sivas
-
Muhsin Zaman
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Yücel Acar
Türkiye Komünist Partisi
Tokat
-
Özgür Murat Büyük
Türkiye Komünist Partisi
Trabzon
-
Onur Varmaz
Türkiye Komünist Partisi
Uşak
-
Baran Etik
Türkiye Komünist Partisi
Van
-
Göktuğ Eröztürk
Türkiye Komünist Partisi
Yalova
-
Bilal Akyüz
Türkiye Komünist Partisi
Yozgat
-
Levent Gök
Türkiye Komünist Partisi
Zonguldak
-
Şevval Soylu
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Nurhak Şenol
Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman
-
Esra Kalmuoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Afyonkarahisar
-
Murat Tanksavar
Türkiye Komünist Partisi
Ağrı
-
Mustafa Erdoğan
Türkiye Komünist Partisi
Aksaray
-
Güven Akdaş
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Yusuf Şaylan
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Zorlu Paksoy
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Kemal Küçükkoçkaya
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Hatice Yumlu
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Fikriye Eril Adıgüzel
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Ali Güney Yakar
Türkiye Komünist Partisi
Batman
-
Derman Gündoğdu
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Barış Erakkuş
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Reyhan Yıldırım
Türkiye Komünist Partisi
Çanakkale
-
Anıl Ovacık
Türkiye Komünist Partisi
Çorum
-
Gülçin İşmen
Türkiye Komünist Partisi
Denizli
-
Evindar Türk
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
-
Mustafa Alan
Türkiye Komünist Partisi
Edirne
-
Volkan Emre Çalı
Türkiye Komünist Partisi
Elazığ
-
Eyup Aydın
Türkiye Komünist Partisi
Erzurum
-
Berkan Kaplan
Türkiye Komünist Partisi
Eskişehir
-
Aysel Kahraman
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Arzu Yeşil
Türkiye Komünist Partisi
Giresun
-
Ali Kiracı
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Ulaş Ümit Ural
Türkiye Komünist Partisi
Isparta
-
Tuğba Şenol
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mustafa Buğra Üstündağ
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Gamze Sunar
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Elif Doğan Çiftçi
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Atilla Işık
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Evren Canlı
Türkiye Komünist Partisi
Kahramanmaraş
-
Havise Atlıhan
Türkiye Komünist Partisi
Kayseri
-
Vildan Zeynep Sayıner
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Lütfi Dilek
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Oğulcan Kutay Kıvanç
Türkiye Komünist Partisi
Kütahya
-
Mert Keçeci
Türkiye Komünist Partisi
Malatya
-
Adil Düzen
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
Bahar Solun
Türkiye Komünist Partisi
Mardin
-
Derya Demir
Türkiye Komünist Partisi
Mersin
-
Derya Yetkin
Türkiye Komünist Partisi
Muğla
-
Özkan Bağdu
Türkiye Komünist Partisi
Ordu
-
Ozan Sabuncu
Türkiye Komünist Partisi
Osmaniye
-
Derya Ünlü
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Kemal Murat Kırçalı
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
Halil Çalışkan
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Cenk Öner
Türkiye Komünist Partisi
Şırnak
-
Cihan Polat
Türkiye Komünist Partisi
Sivas
-
Polat Onar
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Yıldız Bildik
Türkiye Komünist Partisi
Tokat
-
Rıdvan Murat Gökay
Türkiye Komünist Partisi
Trabzon
-
Burak Aktaş
Türkiye Komünist Partisi
Van
-
Azmi Akbaş
Türkiye Komünist Partisi
Yozgat
-
Betül Aydın Baş
Türkiye Komünist Partisi
Zonguldak
-
Mert Serçe
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Hüseyin Taş
Türkiye Komünist Partisi
Adıyaman
-
Hüseyin Eryüz
Türkiye Komünist Partisi
Afyonkarahisar
-
Şenay Keçeci
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Burak Efe Dirim
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
İlter Aslaner
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Dilek Demir
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Yücel Aydoğan
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Mehmet Nayır
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Aygün Benli
Türkiye Komünist Partisi
Batman
-
Gökhan Hayat
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ulaş Başoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Cem Yarkın
Türkiye Komünist Partisi
Denizli
-
Helin Kaya
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
-
Mert Şahin
Türkiye Komünist Partisi
Elazığ
-
Eylem Özer
Türkiye Komünist Partisi
Erzurum
-
Muhammed Mustafa Yazgan
Türkiye Komünist Partisi
Eskişehir
-
Deniz Kahraman
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Celal Kaya
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ahmet Batur
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Murathan Demircioğlu
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ulaş Erdoğan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Cenk Kavut
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
İlyas Derman Boztok
Türkiye Komünist Partisi
Kahramanmaraş
-
Nezihe Özdemir
Türkiye Komünist Partisi
Kayseri
-
Tarık Bozkurt
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
İsacan Arslanhan
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Yıldıray Erdoğmuş
Türkiye Komünist Partisi
Kütahya
-
Şirvan Güngörmez
Türkiye Komünist Partisi
Malatya
-
Mahmut Dölek
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
Çiğdem Karapınar
Türkiye Komünist Partisi
Mardin
-
Yusuf Dengiz
Türkiye Komünist Partisi
Mersin
-
Mutlu Tuncay
Türkiye Komünist Partisi
Muğla
-
Barış Özbay
Türkiye Komünist Partisi
Ordu
-
Naciye Göksun Özhan
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Ferdi Ak
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
İsmail Yıldırım
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Yalçın Cuğ
Türkiye Komünist Partisi
Sivas
-
İdil Zeynep Öztürk Aktaş
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Ziya Güney Doğan
Türkiye Komünist Partisi
Tokat
-
Serime Karataş
Türkiye Komünist Partisi
Trabzon
-
Nurgül Demiray
Türkiye Komünist Partisi
Van
-
Ali Üşümezgezer
Türkiye Komünist Partisi
Zonguldak
-
Özgün Dincel
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Rıza Emir
Türkiye Komünist Partisi
Afyonkarahisar
-
Fatma Korur
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Ferhat Şahin
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Aslıtürk Çallı
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Haydar Yılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Bilge Pınar Akkaya
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Seyit Mehmet Yalçın
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Sevil Özkul
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Yenal Çınar
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Ali Dündar
Türkiye Komünist Partisi
Denizli
-
Abuzer Görgüç
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
-
Kadir Pekgüzel
Türkiye Komünist Partisi
Erzurum
-
Mübeccel Keser
Türkiye Komünist Partisi
Eskişehir
-
Eren Ladikli
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Belgin Alkan
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Fulya Girginer
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Tuğba Alpaslan
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ergün Koçkaya
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Esen Göktoğan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Ersel Aldabak
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Mümtaz Aktaş
Türkiye Komünist Partisi
Kahramanmaraş
-
Berkan Karakaya
Türkiye Komünist Partisi
Kayseri
-
Yaşargül Oymak
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Mehmet Avcı
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
İsmail Murşil
Türkiye Komünist Partisi
Malatya
-
Mehmet Horoz
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
Dilara Nur Tiryaki
Türkiye Komünist Partisi
Mardin
-
Ferhat Oğul
Türkiye Komünist Partisi
Mersin
-
Mustafa Batuk
Türkiye Komünist Partisi
Muğla
-
Duygu Sezer Yüksek Sig
Türkiye Komünist Partisi
Ordu
-
Nale Eylik
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Sedat Kasımoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
Mahmut Akyürek
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Hasan Koçak
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Sevda Kıran
Türkiye Komünist Partisi
Trabzon
-
Nazlı Fırat Yılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Van
-
Hüseyin Alpan
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Hicran Danışan
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Ayşe Çetin
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Raşit Seymen
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Hatice Kıral Gürkan
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Osman
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Ahmet Dönmez
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Gülsev Dirik
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ulaş Acar
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Arzu Sena Topuz
Türkiye Komünist Partisi
Denizli
-
Kaan İnceler
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
-
Hafize Kazcı
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Hasan Şirin
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Melike Efendioğlu
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Tekin Karakuş
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Salahittin Aslan
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Duygu Benzer
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Cem Gönenç
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Şenay Mermi
Türkiye Komünist Partisi
Kahramanmaraş
-
Muhammed Bayram
Türkiye Komünist Partisi
Kayseri
-
Ayşe Şimşek
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Cenk Samet Er
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Mehmet Ozan Çetin
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
Fahrettin Selçuk Ersöz
Türkiye Komünist Partisi
Mersin
-
Ayşe Vural
Türkiye Komünist Partisi
Muğla
-
Eren Değirmenci
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Ramazan İnan
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
Metin Polat
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Sadık Çiçek
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Onur Yılmaz
Türkiye Komünist Partisi
Van
-
Kubilay Altuntaş
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Zehra Canan
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Mustafa Kozanlı
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Serkan İğde
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Ali Oğuz
Türkiye Komünist Partisi
Aydın
-
Sinan Dalkılıç
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Muharrem Yalçınkaya
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Uğur Çataltepe
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Ayşe Bulut
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
-
Melisa Yeniocak
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Halide Saniye Başaran
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Gülsen Kuş
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Atakan Boyoğlu
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Hayriye Üşümezgezer
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Onur Çeliktaş
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Özgür Çıkın
Türkiye Komünist Partisi
Kahramanmaraş
-
Murat Karakaya
Türkiye Komünist Partisi
Kayseri
-
Gülnur Anlar
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Mine Çakır
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Fadime İnci Özkan
Türkiye Komünist Partisi
Mersin
-
Gökhan Dinç
Türkiye Komünist Partisi
Sakarya
-
Necdet Bulut
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
Kemal Atanur Aral
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
İlhan Sülün
Türkiye Komünist Partisi
Tekirdağ
-
Banu Yıldırım
Türkiye Komünist Partisi
Van
-
Cihat Duluklu
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Asuman Alkoyak
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Botan Kızılkaya
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Ruhi Uyar
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Mehmet Aksoy
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Ahmet Günaydın
Türkiye Komünist Partisi
Balıkesir
-
Semih Hastürk
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Nurettin Atış
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Ercan Demir
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
-
Serhan Erkanlı
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Deniz Mengüllüoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Ahmet Deniz Yıldız
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ünsal Uslu
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ulaş Şahin
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gülseren Atal
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Nurcan Taban
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Melih Can Gökmenoğlu
Türkiye Komünist Partisi
Kayseri
-
Şener Şimşek
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Muhammet Özer
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
Cemal Kurt
Türkiye Komünist Partisi
Mersin
-
Tolga Kaan Ateşli
Türkiye Komünist Partisi
Samsun
-
Ercan Diril
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Eren Yarat
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Yıldız Ünal
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Yasemin Tığın
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Mahir Bayram
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Sevil Uçar
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Ali Serhat Cizrelioğulları
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 1. Bölge
-
Ertaş Şahin
Türkiye Komünist Partisi
Bursa 2. Bölge
-
Damla Baytekin
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
-
Ali Kadir Oğuz
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Ali Özenir
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Umut Özakdağ
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ergin Merter
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Turabi Koç
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Emel Rona Çetin
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Faruk Demir
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Berfin Gişioğlu
Türkiye Komünist Partisi
Kayseri
-
Erdoğan Boztepe
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Çağdaş Übeyit Büyükdalda
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Halil Kilimci
Türkiye Komünist Partisi
Manisa
-
Selin Yiğitbaş
Türkiye Komünist Partisi
Mersin
-
Emrah Dağ
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Gürsel Bayram
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Güldane Gündüç
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Hasan Ata Yıkar
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 2. Bölge
-
Okan Keleş
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Osman Ozan Kapar
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Yasin Akincir
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
-
Selda Özdemir
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Özge Baştürk
Türkiye Komünist Partisi
Hatay
-
Şafak Korkmaz
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Elif Helvacıoğlu
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Yeliz Tan
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Zafer Yıldırım
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Hatun Özen
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Öner Ada
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Refika Polat
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Derman Özgür
Türkiye Komünist Partisi
Mersin
-
Osman Damar
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Mehmet Can Ataş
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Işın Sakallı
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Arda Yavuz
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 3. Bölge
-
Sevimnur Aydın
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Leyla Beyaztaş
Türkiye Komünist Partisi
Diyarbakır
-
Alper Solak
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Edanur Fırtına
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mevhibe Kardelen Pinar
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Kemal Dalkır
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mustafa Toptaş
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Metin Aygören
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Ferhat Aygün
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Mustafa Baş
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Yiğit Acun
Türkiye Komünist Partisi
Mersin
-
Sevda Acar
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Murat Sarıkcı
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Ulaş Kara
Türkiye Komünist Partisi
Ankara 1. Bölge
-
Durali Kapar
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Özlem Olgeç
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Ferhat Kayran
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ozan Can
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Eyüp Ozan Çayhan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Neşet Pehlivan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Fatih Beyaztaş
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Fatma Yaren Yazıcı
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Berjen Elçi
Türkiye Komünist Partisi
Mersin
-
Feridun Güllü
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Yusuf Akman
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Canel Durak
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Nadir Yavuzkan
Türkiye Komünist Partisi
Gaziantep
-
Mustafa Oğuz Kavala
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Azat Taşdemir
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Orkun Demir
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ege Kaplan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 1. Bölge
-
Berat Doğan
Türkiye Komünist Partisi
İzmir 2. Bölge
-
Damla Karabulut
Türkiye Komünist Partisi
Kocaeli
-
Niyazi Batman
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Neriman Keske
Türkiye Komünist Partisi
Şanlıurfa
-
Halil Bakır
Türkiye Komünist Partisi
Adana
-
Caner Gökmen
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Gürsel Koç
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Okuroğlu
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Nurhayat Keser
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Serdar Dikerkol
Türkiye Komünist Partisi
Konya
-
Elfiye Narin
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Kuntay Or
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ayşe Nur Uyma
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Pınar Dikmen
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Ayşe Kılınç
Türkiye Komünist Partisi
Antalya
-
Kerim Murat Kartari
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Filiz Açar
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ekrem Ekinci
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Tuluğ Ünlütürk
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Sevil Keten
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Murat Kırıcı
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Oğuz Çorak
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mustafa Özgür Özkan
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ayşenur Hanlı
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Atilla Özdemir
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Doğa Dirikan
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Öner Coştu
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gönül Karaca
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Şeyma Tiryaki
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Özge Kondakçı
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Erdi Aydoğdu
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Osman Serkan Düz
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mesut Eren
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Nilay Yerli
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Duygu Tümer
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mahir Adıgüzel
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Emine Çiğdem Çayırlı
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
İdil Birbilen
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Erkan Küçükşahinoğlu
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Hakkı Köse
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ali Seçer
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Çağdaş Binay
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mustafa Kalkan
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Ahmet Enginbağ
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Adnan Kemal Başaran
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 2. Bölge
-
Mahmut Furkan Kesen
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Turan Suludere
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Orhun Alp Kuyucu
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Gülşen Babacan
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Feyruz Cebiroğlu
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mesut Gülçiçek
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Ali Polat
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Mehmet Yavuzkan
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Kıvanç İbrahim Ünlütürk
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Aynur Yıldız
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Duygu Karadeniz
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Şehriban Berivan Pektaş
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Erhan Kışkan
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Merih Delibalcı
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Deniz Akgün
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Efe Erdenay Bırasoğlu
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 1. Bölge
-
Mustafa Gökhan Şanlı
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge
-
Abdülkadir Ege Sorkun
Türkiye Komünist Partisi
İstanbul 3. Bölge