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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI DUYGU SEZER YÜKSEK SİG

Duygu Sezer Yüksek Sig

Türkiye Komünist Partisi
Duygu Sezer Yüksek Sig
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Ordu
Kaynak: Anadolu Ajansı