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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖMER POLAT

Ömer Polat

Türkiye Komünist Partisi
Ömer Polat
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı