Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİLAL BUĞRAHAN AYDIN

Bilal Buğrahan Aydın

Türkiye Komünist Partisi
Bilal Buğrahan Aydın
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı