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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERHAN ALTINKAYNAK

Erhan Altınkaynak

Türkiye Komünist Partisi
Erhan Altınkaynak
  • PARTİSİ : TKP
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı