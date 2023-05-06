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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

UŞAK SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

UŞAK CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
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EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0

UŞAK MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
BANAZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
EŞME
Açılan Sandık Oranı %0
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KARAHALLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
SİVASLI
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ULUBEY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 266,929 | Katılım Oranı: %90.95
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %51.52121,110 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %34.9882,223 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %11.0726,025 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %1.293,029 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.912,147 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.23552 oy
%100
Seçmen Sayısı: 254,123 | Katılım Oranı: %84.66
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.55106,080 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %46.9198,439 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %2.545,326 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 127,085 oy 0
Millet İttifakı
%0 101,399 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.22 102,003 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%28.57 67,428 oy 0
İyi Parti
%13 30,688 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%10.63 25,082 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%2.62 6,195 oy 0
Saadet Partisi
%1.39 3,283 oy 0
Vatan Partisi
%0.31 724 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.26 604 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı