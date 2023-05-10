SARAY SEÇİM SONUÇLARI

|DİĞER İLÇELER
|RECEP TAYYİP ERDOĞAN
|MUHARREM İNCE
|KEMAL KILIÇDAROĞLU
|SİNAN OĞAN
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞKALE
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
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EDREMİT
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ERCİŞ
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GEVAŞ
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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İPEKYOLU
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MURADİYE
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ÖZALP
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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TUŞBA
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|PARTİLER
|GENEL TOPLAM
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|İLÇELER
|AK PARTİ
|CHP
|MHP
|Memleket
|Yeşil Sol Parti
|BĞMSZ
|DİĞER
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BAHÇESARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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BAŞKALE
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ÇALDIRAN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇATAK
Açılan Sandık Oranı %0
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EDREMİT
Açılan Sandık Oranı %0
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ERCİŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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GEVAŞ
Açılan Sandık Oranı %0
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GÜRPINAR
Açılan Sandık Oranı %0
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İPEKYOLU
Açılan Sandık Oranı %0
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MURADİYE
Açılan Sandık Oranı %0
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ÖZALP
Açılan Sandık Oranı %0
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SARAY
Açılan Sandık Oranı %0
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TUŞBA
Açılan Sandık Oranı %0
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