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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FURKAN OLGA

Furkan Olga

Vatan Partisi
Furkan Olga
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı