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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HASAN KORKMAZCAN

Hasan Korkmazcan

Vatan Partisi
Hasan Korkmazcan
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Ankara 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı