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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞULE UNCU

Şule Uncu

Vatan Partisi
Şule Uncu
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Ankara 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı