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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUSTAFA ERTEM

Mustafa Ertem

Vatan Partisi
Mustafa Ertem
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı