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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YUSUF VAYİÇ

Yusuf Vayiç

Vatan Partisi
Yusuf Vayiç
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Artvin
Kaynak: Anadolu Ajansı