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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMRE ALBAYRAK

Emre Albayrak

Vatan Partisi
Emre Albayrak
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Balıkesir
Kaynak: Anadolu Ajansı