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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SİNAN YEŞİLYURT

Sinan Yeşilyurt

Vatan Partisi
Sinan Yeşilyurt
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Bingöl
Kaynak: Anadolu Ajansı