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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİŞAR TAŞKAYA

Bişar Taşkaya

Vatan Partisi
Bişar Taşkaya
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Bitlis
Kaynak: Anadolu Ajansı