Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MÜRVET KARATAŞ

Mürvet Karataş

Vatan Partisi
Mürvet Karataş
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Bolu
Kaynak: Anadolu Ajansı