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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ERCÜMENT TEZEL

Ercüment Tezel

Vatan Partisi
Ercüment Tezel
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Bursa 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı