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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HÜLYA KARA

Hülya Kara

Vatan Partisi
Hülya Kara
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı