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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÖZEN ESMER

Gözen Esmer

Vatan Partisi
Gözen Esmer
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Düzce
Kaynak: Anadolu Ajansı