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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEDİM GÜLTEKİN

Nedim Gültekin

Vatan Partisi
Nedim Gültekin
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Erzurum
Kaynak: Anadolu Ajansı