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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİLAL GÜRBÜZ

Bilal Gürbüz

Vatan Partisi
Bilal Gürbüz
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Hakkari
Kaynak: Anadolu Ajansı