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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BORA ÇELİK

Bora Çelik

Vatan Partisi
Bora Çelik
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı