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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İBRAHİM ETHEM ERÇİN

İbrahim Ethem Erçin

Vatan Partisi
İbrahim Ethem Erçin
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı