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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FATMA GÖZDENUR MERCAN

Fatma Gözdenur Mercan

Vatan Partisi
Fatma Gözdenur Mercan
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Konya
Kaynak: Anadolu Ajansı