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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÜMİT KESKİN

Ümit Keskin

Vatan Partisi
Ümit Keskin
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı