Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ECDAT GÜVEL

Ecdat Güvel

Vatan Partisi
Ecdat Güvel
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Osmaniye
Kaynak: Anadolu Ajansı