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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAYDAR ÇOLAK

Haydar Çolak

Vatan Partisi
Haydar Çolak
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Samsun
Kaynak: Anadolu Ajansı