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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EBRU NUR DEMİR GENÇER

Ebru Nur Demir Gençer

Vatan Partisi
Ebru Nur Demir Gençer
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Tokat
Kaynak: Anadolu Ajansı