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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BİRSEN AYAROĞLU

Birsen Ayaroğlu

Vatan Partisi
Birsen Ayaroğlu
  • PARTİSİ : VATAN
  • BÖLGESİ : Zonguldak
Kaynak: Anadolu Ajansı