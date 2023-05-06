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MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI Geçmiş Seçim Sonuçları

YALOVA SEÇİM SONUÇLARI

2023
CUMHURBAŞKANI ADAYLARI

%0
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU %00
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %00
Muharrem İnce
MUHARREM İNCE %00
Sinan Oğan
SİNAN OĞAN %00

2023
MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ

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Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0

YALOVA CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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İLÇELER RECEP TAYYİP ERDOĞAN MUHARREM İNCE KEMAL KILIÇDAROĞLU SİNAN OĞAN
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %0
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YALOVA MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

Açılan Sandık 0
%0
Kalan Sandık 0
%0
Geçerli Oy 0
%0
Geçersiz Oy 0
%0
PARTİLER GENEL TOPLAM
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ 		%0
0
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ 		%0
0
ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 		%0
0
CUMHURİYET HALK PARTİSİ 		%0
0
MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 		%0
0
İYİ PARTİ 		%0
0
MEMLEKET PARTİSİ 		%0
0
YEŞİL SOL PARTİ 		%0
0
YENİDEN REFAH PARTİSİ 		%0
0
ADALET BİRLİK PARTİSİ 		%0
0
ANAVATAN PARTİSİ 		%0
0
ADALET PARTİSİ 		%0
0
GÜÇ BİRLİĞİ PARTİSİ 		%0
0
GENÇ PARTİ 		%0
0
HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ 		%0
0
HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ 		%0
0
MİLLET PARTİSİ 		%0
0
MİLLİ YOL PARTİSİ 		%0
0
SOL PARTİ 		%0
0
TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 		%0
0
VATAN PARTİSİ 		%0
0
YENİLİK PARTİSİ 		%0
0
ZAFER PARTİSİ 		%0
0
BAĞIMSIZ 		%0
0
İLÇELER AK PARTİ CHP MHP İYİ PARTİ Memleket Yeşil Sol Parti BĞMSZ DİĞER
ALTINOVA
Açılan Sandık Oranı %0
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ARMUTLU
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇİFTLİKKÖY
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
ÇINARCIK
Açılan Sandık Oranı %0
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MERKEZ
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
TERMAL
Açılan Sandık Oranı %0
%0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0 %0 0
YILLARA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI
HAZİRAN 2018 AĞUSTOS 2014
%100
Seçmen Sayısı: 178,253 | Katılım Oranı: %87.04
HAZİRAN 2018
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.3776,570 oy
HAZİRAN 2018
MUHARREM İNCE %38.8659,070 oy
HAZİRAN 2018
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %4.97,442 oy
HAZİRAN 2018
MERAL AKŞENER %4.787,269 oy
HAZİRAN 2018
TEMEL KARAMOLLAOĞLU %0.931,416 oy
HAZİRAN 2018
DOĞU PERİNÇEK %0.17257 oy
%100
Seçmen Sayısı: 164,692 | Katılım Oranı: %75.4
AĞUSTOS 2014
RECEP TAYYİP ERDOĞAN %50.261,343 oy
AĞUSTOS 2014
EKMELEDDİN MEHMET İHSANOĞLU %43.9553,700 oy
AĞUSTOS 2014
SELAHATTİN DEMİRTAŞ %5.857,144 oy
HAZİRAN 2018 KASIM 2015 HAZİRAN 2015 HAZİRAN 2011
%100
Seçmen Sayısı: 0 | Katılım Oranı: %0
Cumhur İttifakı
%0 78,793 oy 0
Millet İttifakı
%0 61,353 oy 0
Adalet ve Kalkınma Partisi
%43.9 66,927 oy 0
Cumhuriyet Halk Partisi
%28.96 44,148 oy 0
İyi Parti
%9.97 15,195 oy 0
Milliyetçi Hareket Partisi
%7.78 11,866 oy 0
Halkların Demokratik Partisi
%7.68 11,713 oy 0
Saadet Partisi
%1.32 2,010 oy 0
Vatan Partisi
%0.21 322 oy 0
Hür Dava Partisi
%0.19 286 oy 0
BAĞIMSIZ
%0 0
Kaynak: Anadolu Ajansı