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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MEHMET BAYRAK

Mehmet Bayrak

Yeniden Refah Partisi
Mehmet Bayrak
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı