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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI PINAR TOPUZ

Pınar Topuz

Yeniden Refah Partisi
Pınar Topuz
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Antalya
Kaynak: Anadolu Ajansı