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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUZAFFER ZOR

Muzaffer Zor

Yeniden Refah Partisi
Muzaffer Zor
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Artvin
Kaynak: Anadolu Ajansı