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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FETHULLAH TAŞ

Fethullah Taş

Yeniden Refah Partisi
Fethullah Taş
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Batman
Kaynak: Anadolu Ajansı