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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İSMAİL YETER

İsmail Yeter

Yeniden Refah Partisi
İsmail Yeter
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Bingöl
Kaynak: Anadolu Ajansı