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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EMRAH ALTUN

Emrah Altun

Yeniden Refah Partisi
Emrah Altun
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Eskişehir
Kaynak: Anadolu Ajansı