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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI İRFAN DEMİRHAN

İrfan Demirhan

Yeniden Refah Partisi
İrfan Demirhan
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Gaziantep
Kaynak: Anadolu Ajansı