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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI CENGİZ KARA

Cengiz Kara

Yeniden Refah Partisi
Cengiz Kara
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı