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ANASAYFA YENİDEN REFAH PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ SEÇİM İSTATİKLERİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 10 İLÇE

YENİDEN REFAH PARTİSİ' NİN EN YÜKSEK OY ALDIĞI 5 ŞEHİR

YENİDEN REFAH PARTİSİ' NİN EN FAZLA MİLLETVEKİLİ ÇIKARDIĞI 5 ŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı