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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ALİ HAKAN KÜLAHCIOĞLU

Ali Hakan Külahcıoğlu

Yeniden Refah Partisi
Ali Hakan Külahcıoğlu
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : İzmir 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı