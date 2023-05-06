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ANASAYFA ŞEHİRLER KAHRAMANMARAŞ YENİDEN REFAH PARTİSİ

KAHRAMANMARAŞ - YENİDEN REFAH PARTİSİ

Yeniden Refah
KISALTMA :Yeniden Refah GENEL BAŞKAN :FATİH ERBAKAN
OY ORAN MİLLETVEKİLİ SAYISI SIRA
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İLÇE ORAN SIRA
AFŞİN
Açılan Sandık Oranı %0
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ANDIRIN
Açılan Sandık Oranı %0
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ÇAĞLAYANCERİT
Açılan Sandık Oranı %0
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DULKADİROĞLU
Açılan Sandık Oranı %0
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EKİNÖZÜ
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ELBİSTAN
Açılan Sandık Oranı %0
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GÖKSUN
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NURHAK
Açılan Sandık Oranı %0
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ONİKİŞUBAT
Açılan Sandık Oranı %0
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PAZARCIK
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TÜRKOĞLU
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Açılan Sandık 0
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Kalan Sandık 0
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Geçerli Oy 0
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Geçersiz Oy 0
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Kaynak: Anadolu Ajansı