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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ARİF ERDAL

Arif Erdal

Yeniden Refah Partisi
Arif Erdal
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Kırıkkale
Kaynak: Anadolu Ajansı