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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI HAKAN UZUN

Hakan Uzun

Yeniden Refah Partisi
Hakan Uzun
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı