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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MAŞALLAH SÖĞÜT

Maşallah Söğüt

Yeniden Refah Partisi
Maşallah Söğüt
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı