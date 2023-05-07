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Mehmet Aşıla

Yeniden Refah Partisi
Mehmet Aşıla
  • PARTİSİ : Yeniden Refah
  • BÖLGESİ : Kocaeli
  • MESLEĞİ : İş insanı
  • EĞİTİM DURUMU : YÜKSEK
  • DOĞUM YILI : 1961
ÖZGEÇMİŞİ

1961 çorum doğumlu. İlk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu. Uzun yıllar toprak sanayi sektöründe bulundu. Refah Partisi ve Fazilet Partisi’nin çeşitli kademelerinde görevlerde bulundu. Fazilet Partisi’nde Belediye Meclisi üyeliği, Saadet Partisi’nde uzun yıllar il başkanlığı görevlerinde bulundu. Milletvekili ve Belediye Başkanı adayı oldu. Erbakan Vakfı kurucu İl Başkanlığı yaptı. Yeniden Refah Partisi Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi. Evli ve 4 çocuk babası.

Kaynak: Anadolu Ajansı